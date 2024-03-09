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عربي-دولي

دولة جديدة تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:37
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أعلنت السويد أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".


وفي بيان، قالت الحكومة السويدية إنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024"، مضيفة "يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة".
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ولفتت السويد إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على "السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين".
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