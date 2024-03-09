Advertisement

عربي-دولي

ميغان ماركل تتعرّض لـ"إساءة بغيضة".. هذا ما قالته عنها!

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1173237-638455895971252080.jpg
Doc-P-1173237-638455895971252080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنها تعرضت لإساءات "بغيضة" عبر الإنترنت خلال حملها في طفليها، منتقدة الأجواء المسمومة والافتقار إلى الإنسانية على المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام.
Advertisement

وتزوجت ميغان من هاري، الابن الثاني للملك تشارلز، في عام 2018، وأنجبا طفلين هما آرتشي (4 أعوام) وليليبت (عامان).

وقالت ميغان في فعالية خلال مهرجان إس.إكس.إس.دبليو في أوستن بولاية تكساس الأميركية، الجمعة: "الجزء الأكبر من التنمر والإساءة اللذين كنت أتعرض لهما على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كان عندما كنت حاملا بآرتشي وليلي، أو معي رضيع".

وتابعت: "إنكم تفكرون في الأمر وتدركون حقا لماذا يكون الناس بغيضين إلى هذا الحد.. في الفضاء الرقمي وقطاعات معينة من وسائل الإعلام نسينا إنسانيتنا، ولا بد أن يتغير ذلك".

كان هاري وميغان أفصحا عن الصعوبات التي واجهتهما لأنهما جزء من العائلة المالكة البريطانية، خاصة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا، وهو قرار قال هاري إنه اتخذه لحماية عائلته.

ويأتي ظهور ميغان خلال وقت عصيب بالنسبة للعائلة المالكة، إذ تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان بينما تتعافي كيت، زوجة وليام الشقيق الأكبر لهاري، من عملية جراحية. (سكاي نيوز عربية)

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:06 | 2024-03-09
08:00 | 2024-03-09
07:53 | 2024-03-09
07:42 | 2024-03-09
07:00 | 2024-03-09
06:45 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24