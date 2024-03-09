18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ميغان ماركل تتعرّض لـ"إساءة بغيضة".. هذا ما قالته عنها!
Lebanon 24
09-03-2024
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنها تعرضت لإساءات "بغيضة" عبر الإنترنت خلال حملها في طفليها، منتقدة الأجواء المسمومة والافتقار إلى الإنسانية على المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام.
Advertisement
وتزوجت ميغان من هاري، الابن الثاني للملك تشارلز، في عام 2018، وأنجبا طفلين هما آرتشي (4 أعوام) وليليبت (عامان).
وقالت ميغان في فعالية خلال مهرجان إس.إكس.إس.دبليو في أوستن بولاية تكساس الأميركية، الجمعة: "الجزء الأكبر من التنمر والإساءة اللذين كنت أتعرض لهما على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كان عندما كنت حاملا بآرتشي وليلي، أو معي رضيع".
وتابعت: "إنكم تفكرون في الأمر وتدركون حقا لماذا يكون الناس بغيضين إلى هذا الحد.. في الفضاء الرقمي وقطاعات معينة من وسائل الإعلام نسينا إنسانيتنا، ولا بد أن يتغير ذلك".
كان هاري وميغان أفصحا عن الصعوبات التي واجهتهما لأنهما جزء من العائلة المالكة البريطانية، خاصة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا، وهو قرار قال هاري إنه اتخذه لحماية عائلته.
ويأتي ظهور ميغان خلال وقت عصيب بالنسبة للعائلة المالكة، إذ تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان بينما تتعافي كيت، زوجة وليام الشقيق الأكبر لهاري، من عملية جراحية.
(سكاي نيوز عربية)
عربي-دولي
فنون ومشاهير
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
Lebanon 24
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
13:10 | 2024-03-08
08/03/2024 01:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
09:52 | 2024-03-08
08/03/2024 09:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
08:28 | 2024-03-08
08/03/2024 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. "إقتحام" داخل إسرائيل في هذا الموعد وهذا هو المستهدف
Lebanon 24
بسبب لبنان.. "إقتحام" داخل إسرائيل في هذا الموعد وهذا هو المستهدف
11:00 | 2024-03-08
08/03/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
00:26 | 2024-03-09
09/03/2024 12:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:06 | 2024-03-09
رشقة صاروخية تستهدف موقعاً للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة
08:00 | 2024-03-09
ميناء غزة المؤقت.. "اختبار" للغرب والأمن ابرز المعوقات
07:53 | 2024-03-09
كاميرون: تسليم صواريخ لأوكرانيا لن يؤدي تصعيد الصراع
07:42 | 2024-03-09
عائلات الرهائن الإسرائيليين توجه رسالة قوية لنتانياهو
07:00 | 2024-03-09
أبرز مفاجآت الانتخابات الإيرانية.. تعرفوا إليها بالأرقام
06:45 | 2024-03-09
هنود تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية في روسيا.. "عالقون في أوكرانيا" فما مصيرهم؟
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 15:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 15:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 15:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24