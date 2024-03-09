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عربي-دولي

كاميرون: تسليم صواريخ لأوكرانيا لن يؤدي تصعيد الصراع

Lebanon 24
09-03-2024 | 07:53
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أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، أن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.
 
وقال في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung: "نحن مصممون بحزم على العمل بشكل وثيق مع شركائنا الألمان في هذا الشأن وفي جميع القضايا الأخرى لمساعدة أوكرانيا".
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وعن توافق بريطانيا على تسليم صواريخ ستورم شادو إلى نظام كييف، وفي المقابل تحصل على صواريخ Taurus من ألمانيا، قال الوزير البريطاني: "نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات من أجل منح أوكرانيا أقصى قدر من التأثير والفعالية. لكنني لن أقدم تفاصيل أو أكشف عن نوايانا لخصومنا".

هذا ونوّه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة  إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع. وقال: "من الممكن جدا فرض قيود على استخدام هذه الأسلحة بحيث لا تساهم بأي شكل من الأشكال في التصعيد. هذه الصواريخ يمكن أن تخدم الدفاع عن أوكرانيا. بريطانيا تثق في وعود الجانب الأوكراني فيما يتعلق باستخدام الصواريخ المنقولة إلى كييف، ولولا ذلك لما قمنا بتوريدها".  
 

كما طرق كاميرون إلى موضوع تسريب محتويات الحديث الهاتفي بين الضباط الألمان حول الهجوم على جسر القرم باستخدام صواريخ Taurus، وشدد على ضرورة تعلم الدروس من ذلك.
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