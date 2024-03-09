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عربي-دولي

إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة.. هذه الدول تشارك

Lebanon 24
09-03-2024 | 08:47
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أعلن الجيش الأردني، في بيان اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدت إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة، بمشاركة طائرات أميركية وفرنسية وبلجيكية ومصرية، بحسب "فرانس برس".
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ووفقاً للبيان، نفذت القوات المسلحة الأردنية السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة.
 
وأضاف البيان أن "العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع +130+ تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أميركية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية".
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