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عربي-دولي

إسرائيل تقصف برجاً سكنياً كبيراً في رفح.. مؤشر على عملية وشيكة؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 09:33
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أكد سكان في رفح بجنوب قطاع غزة إن إسرائيل قصفت واحدا من أكبر الأبراج السكنية في المدينة، في تصعيد للضغط في آخر منطقة في القطاع لم يتم اجتياحها بعد، حيث يقيم أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعرض المبنى المكون من 12 طابقا، والذي يبعد حوالي 500 متر من الحدود مع مصر، لأضرار جراء الهجوم. وقال السكان إن عشرات الأسر صارت بلا مأوى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلبات للتعليق بهذا الشأن.
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وقال أحد سكان البرج، الذي كان يعيش به نحو 300 شخص، لرويترز، إن إسرائيل أعطتهم تحذيرا وأمهلتهم 30 دقيقة للفرار من المبنى ليلا.

وعبر مسؤول في رفح من حركة فتح، عن خشيته من أن يكون ضرب البرج في رفح مؤشرا على عملية إسرائيلية وشيكة.
المصدر: "سكاي نيوز
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