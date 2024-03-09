Advertisement

عربي-دولي

إليكم عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
09-03-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1173271-638456033198475592.jpg
Doc-P-1173271-638456033198475592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت نحو 7505 فلسطيني من الضفة الغربية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة 7 تشرين الاول الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحافي أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقت الحكومة الإسرائيلية على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.
Advertisement

وأضافا، أن حملات الاعتقال هذه "تشكل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد 7 تشرين الأول".

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ الجمعة، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وطوباس ورام الله والخليل، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وفقا للهيئة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتدمير البنية التحتية تحديدا في محافظة طولكرم.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2024-03-09
12:10 | 2024-03-09
11:38 | 2024-03-09
11:24 | 2024-03-09
11:11 | 2024-03-09
11:00 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24