اندونيسيا.. سيول وانهيارات أرضية تسفر عن قتلى ومفقودين في جزيرة سومطرة

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تسببت أمطار غزيرة غمرت مناطق بجزيرة سومطرة الإندونيسية يوم السبت بحدوث سيول وانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وفقدان 10 آخرينوأفاد دوني يوسريزال، رئيس الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، بأن أطنانا من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت من أحد الجبال في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووصلت إلى نهر فاضت ضفتيه وغمرت قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية.وقال يوسريزال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث في قرية كوتو تاروسان الأكثر تضررا، وانتشلوا جثتين أخريين في قريتين مجاورتين. وما زال عشرة في عداد المفقودين.وقال إن 46 ألف شخص فروا إلى ملجأ حكومي مؤقت بعد أن دفنت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا، بينما غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح.وقال يسريزال إن جهود الإغاثة تواجه صعوبات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام.وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية وبالقرب من مجاري الأنهار.