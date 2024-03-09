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عربي-دولي
لقاء سرّي بين رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الـCIA!
Lebanon 24
09-03-2024
|
10:55
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ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع التقى سراً رئيس "السي أي إيه" الأميركي بيل بيرنز، لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بارنياع التقى بيرنز سرا في إحدى دول المنطقة، وأطلع الأخير، رئيس الموساد الإسرائيلي على تطورات الجهود المبذولة للترويج لصفقة المحتجزين لدى حماس، والتي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة.
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وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد صرح بأن "فرص التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان منخفضة"، وذلك في الوقت الذي أجرى بيرنز مباحثات سرية في القاهرة حول الشأن نفسه، وهو الأمر نفسه الذي أجراه في العاصمة القطرية، الدوحة.
وفي السياق نفسه، وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.
المصدر:
سبوتنيك
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