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عربي-دولي

إسرائيل تعيش آخر أيامها بسبب القادة.. إقرأوا ماذا كشف تقرير إسرائيلي

Lebanon 24
09-03-2024 | 11:11
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أكّد اللواء في الاحتياط الإسرائيلي، إسحق بريك، ضرورة أن يترك كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوؤآف غالانت، ورئيس هيئة أركان "الجيش" هرتسي هليفي، إلى جانب بعض الضباط من رتبة لواء، مناصبَهم، وذلك على خلفية الإخفاق الذريع الذي واجهته "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول.
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بريك حثّ في مقاله على تغيير "قادة الهرج والمرج والتقصير"، الذين "أحدثوا الكارثة والإخفاق" في الحرب، محذّراً من أنّ عدم القيام بذلك يعني أن يعيش الإسرائيليون "آخر لحظات حياتهم إلى حين وقوع الكارثة المقبلة"، المتمثّلة بـ"الحرب الإقليمية التي لا ينشغل أحد بالتحضير لها اليوم".

وأضاف بريك ساخراً، أنّ الوقت قد حان لأن "يُعود كلّ من هو موضع اتهام في الكارثة المريعة ويهتمّ بشؤون عائلته".

وأول هؤلاء الذين ينبغي لهم أن يتنحوا عن مناصبهم هو نتنياهو.
كذلك، رأى اللواء الإسرائيلي أنّ على غالانت، الاستقالة من منصبه فوراً، إذ إنّه "موضع اتهام مباشر بالكارثة"، كما أنّه "يتوعّد العدو بتهديدات غير حقيقة، ولا جدوى منها".

ووفقاً لبريك، فقد بالغ غالانت بالضغط على نتنياهو، من أجل مهاجمة حزب الله في لبنان، بالتوازي مع الهجوم على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أوضح بريك أنّ "إسرائيل كانت لتغرق اليوم في حرب إقليمية تدمّرها"، لو تم قبول توصية غالانت.

في السياق نفسه، ذكر بريك أنّ غالانت، واصل تهديده طوال فترة الحرب، بأنّ مهاجمة لبنان هي "مسألة وقت فقط"، على الرغم من "عدم وجود أي أساس لتصريحاته".
 
وآخر من يتوجّب عليهم الاستقالة فوراً هم رئيس هيئة أركان "جيش" الاحتلال، هرتسي هليفي، وبعض الضباط برتبة لواء في هيئة الأركان العامة، لأنّهم "يتحمّلون مسؤوليةً مباشرةً في الكارثة المريعة"، وفقاً له.

والمسألة بنظر بريك ليست مجرّد "اعتبار خاطئ أو تقصير"، بل إنّها تتعلّق بانهيار تام لكلّ "ما يقوم عليه الجيش الإسرائيلي".

أمام كل ذلك، خلص بريك إلى ضرورة "أن يخلي رجال جيل الفوضى والتقصير المنصة الآن"، في حين ينبغي للقيادة الجديدة "ترميم الجيش وأمن الدولة والاقتصاد والمجتمع".
.(الميادين)

المصدر: الميادين
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