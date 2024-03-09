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معلومات جديدة عن ممر أميركي سيربط غزة بقبرص.. هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
09-03-2024 | 11:38
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 كشفت مصادر فلسطينية عن خطوات عملية متعلقة بالممر البحري من قبرص إلى غزة، بهدف إيصال المساعدات، من بينها تقديم شركة أميركية على طلب ترخيص لإنشاء لسان بحري بالقطاع، إلى جانب معلومات عن شركة محلية لتنفيذ هذا المشروع، وتفاصيل عن مراحله.
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وأفادت المصادر الفلسطينية المطلعة بأن شركةWorld Central Kitchen قدمت لوزارة النقل والمواصلات في رام الله طلباً للحصول على ترخيص لإقامة لسان بحري على شاطئ مدينة غزة، وأنها حصلت على "موافقة مبدئية" منها.

الشركة المعروفة اختصاراً بـ"WCK" هي مؤسسة خيرية أمريكية، مختصة بتوفير الطعام للسكان الذين يعانون من الأزمات، وقدمت طلباً للحصول على ترخيص لإنشاء اللسان البحري، ولكن عبر الاتفاق مع شركة مقاولات محلية في قطاع غزة التي ستقوم بدورها بتنفيذ المشروع، لا سيما أن الشركة الأمريكية غير مختصة بذلك.(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
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