16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات جديدة عن ممر أميركي سيربط غزة بقبرص.. هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
09-03-2024
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر فلسطينية عن خطوات عملية متعلقة بالممر البحري من قبرص إلى غزة، بهدف إيصال المساعدات، من بينها تقديم شركة أميركية على طلب ترخيص لإنشاء لسان بحري بالقطاع، إلى جانب معلومات عن شركة محلية لتنفيذ هذا المشروع، وتفاصيل عن مراحله.
Advertisement
وأفادت المصادر الفلسطينية المطلعة بأن شركةWorld Central Kitchen قدمت لوزارة النقل والمواصلات في رام الله طلباً للحصول على ترخيص لإقامة لسان بحري على شاطئ مدينة غزة، وأنها حصلت على "موافقة مبدئية" منها.
الشركة المعروفة اختصاراً بـ"WCK" هي مؤسسة خيرية أمريكية، مختصة بتوفير الطعام للسكان الذين يعانون من الأزمات، وقدمت طلباً للحصول على ترخيص لإنشاء اللسان البحري، ولكن عبر الاتفاق مع شركة مقاولات محلية في قطاع غزة التي ستقوم بدورها بتنفيذ المشروع، لا سيما أن الشركة الأمريكية غير مختصة بذلك.(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهز مأتماً في الشوف.. "ضابط" يقتل عمه وزوجته!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز مأتماً في الشوف.. "ضابط" يقتل عمه وزوجته!
07:05 | 2024-03-09
09/03/2024 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اصغري بعد".. بفستان قصير جداً هيفا وهبي تخطف الأنظار في باريس (صور)
Lebanon 24
"اصغري بعد".. بفستان قصير جداً هيفا وهبي تخطف الأنظار في باريس (صور)
01:32 | 2024-03-09
09/03/2024 01:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
00:26 | 2024-03-09
09/03/2024 12:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد بدء "حرب لبنان".. مسؤولة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هذا هو موعد بدء "حرب لبنان".. مسؤولة إسرائيلية تُعلن!
12:00 | 2024-03-09
09/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فشلوا فتدخل نصرالله
Lebanon 24
فشلوا فتدخل نصرالله
01:15 | 2024-03-09
09/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:07 | 2024-03-09
تظاهرة تُجبر بايدن على تغيير وجهته.. هتفت لفلسطين
13:46 | 2024-03-09
عن الهجوم على لبنان.. هذا ما أعلنه المتحدث بإسم جيش الإحتلال
13:19 | 2024-03-09
بـ "ممر نتساريم".. إسرائيل تقسم قطاع غزة إلى شطرين(صور)
12:55 | 2024-03-09
الحرب تستعر في البحر الأحمر.. شاهدوا كيف أسقطت فرقاطة بريطانية مسيرات الحوثي
12:17 | 2024-03-09
بسبب التسمم والمضاعفات.. الفلسطينيون يفقدون أطرافهم!
12:10 | 2024-03-09
قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية يهدّد: نستعد للهجوم على لبنان
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 21:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 21:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 21:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24