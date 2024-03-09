16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب التسمم والمضاعفات.. الفلسطينيون يفقدون أطرافهم!
Lebanon 24
09-03-2024
|
12:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة في قطاع غزة، سامي أبو عويمر، إن عدد الذين فقدوا أطرافهم بسبب الحرب المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول يقدر بالآلاف.
وتابع في حديثه مع "وكالة أنباء العالم العربي": "لا أرقام دقيقة في ظل الوضع الحالي، فالشمال مفصول عن الجنوب وهناك الكثير من المواطنين سافروا للخارج، لكن الأرقام ستكون صعبة وصادمة، هناك أشخاص تم بتر أطرافهم مباشرة وآخرون بُترت أطرافهم لاحقاً بسبب مضاعفات حدثت في الأطراف مثل سوء التروية والتسمم وبعض المضاعفات التي تجبر الطبيب على اللجوء للبتر".
Advertisement
وأضاف عويمر: "نقص الإمكانات والمستلزمات أثر بشكل كبير على مستوى الرعاية الطبية وعملية التأهيل والأدوية والعلاجات والإجراءات الجراحية، ما يضاعف عدد مبتوري الأطراف أو المرشحين للبتر، كذلك النقص بالكادر الطبي الذي نزح جزء منهم، وجزء آخر استُهدف. بالتالي حتى الكادر الطبي الموجود غير كافٍ".
وأشار إلى أن هناك مركزين في قطاع غزة للتعامل مع مبتوري الأطراف، وهما مركز غزة للأطراف الصناعية ومستشفى حمد للأطراف الصناعية، وكلاهما خارج الخدمة.(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهز مأتماً في الشوف.. "ضابط" يقتل عمه وزوجته!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز مأتماً في الشوف.. "ضابط" يقتل عمه وزوجته!
07:05 | 2024-03-09
09/03/2024 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اصغري بعد".. بفستان قصير جداً هيفا وهبي تخطف الأنظار في باريس (صور)
Lebanon 24
"اصغري بعد".. بفستان قصير جداً هيفا وهبي تخطف الأنظار في باريس (صور)
01:32 | 2024-03-09
09/03/2024 01:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
Lebanon 24
في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)
00:26 | 2024-03-09
09/03/2024 12:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد بدء "حرب لبنان".. مسؤولة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هذا هو موعد بدء "حرب لبنان".. مسؤولة إسرائيلية تُعلن!
12:00 | 2024-03-09
09/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فشلوا فتدخل نصرالله
Lebanon 24
فشلوا فتدخل نصرالله
01:15 | 2024-03-09
09/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:07 | 2024-03-09
تظاهرة تُجبر بايدن على تغيير وجهته.. هتفت لفلسطين
13:46 | 2024-03-09
عن الهجوم على لبنان.. هذا ما أعلنه المتحدث بإسم جيش الإحتلال
13:19 | 2024-03-09
بـ "ممر نتساريم".. إسرائيل تقسم قطاع غزة إلى شطرين(صور)
12:55 | 2024-03-09
الحرب تستعر في البحر الأحمر.. شاهدوا كيف أسقطت فرقاطة بريطانية مسيرات الحوثي
12:10 | 2024-03-09
قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية يهدّد: نستعد للهجوم على لبنان
11:38 | 2024-03-09
معلومات جديدة عن ممر أميركي سيربط غزة بقبرص.. هذا ما تم كشفه
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 21:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 21:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 21:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24