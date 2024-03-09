بـ "ممر نتساريم".. إسرائيل تقسم قطاع غزة إلى شطرين(صور)

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أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الطريق الإسرائيلي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.وأظهر تحليل لشبكة "سي إن إن" لصور الأقمار الصناعية أن الطريق الذي يبنيه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.وتكشف صورة الأقمار الصناعية التي التقطت في 6 آذار أن الطريق الشرقي الغربي، الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد الآن من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر (حوالي 4 أميال) ويقسم شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن جنوب القطاع. ويتضمن طريقًا قائمًا لحوالي 2 كيلومتر (1.2 ميل)، بينما الباقي جديد، وفقًا لتحليل شبكة "CNN".وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة "CNN" إنه يستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".عندما سُئل عن اكتمال الطريق، قال الجيش الإسرائيلي إن الطريق كان موجودا قبل الحرب ويتم "تجديده"، بسبب "إتلاف" المركبات المدرعة له. وأضاف أنه كان هناك: "لا بداية له ولا نهاية".وتم تسمية "ممر نتساريم" على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في غزة، وهو يتقاطع مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، وهو شارع صلاح الدين، لإنشاء تقاطع مركزي استراتيجي. ويبدو أيضًا أنه يتصل بطريق الرشيد الذي يمتد على طول الساحل، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.(العربية)