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عربي-دولي

تظاهرة تُجبر بايدن على تغيير وجهته.. هتفت لفلسطين

Lebanon 24
09-03-2024 | 14:07
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اعتقلت شرطة نيويورك، اليوم السبت، أكثر من 20 شخصاً شاركوا في تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العاملة، بسبب رفضهم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تعامل شرطة نيويورك بوحشية مع المتظاهرين من أعضاء حركة الشباب الفلسطيني "PYM"، في مترو الأنفاق، ثم اعتقالها الشخص الذي يقوم بالتصوير.
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وكانت تظاهرات أمام البيت الأبيض وفي محيط مبنى مجلس النواب "الكونغرس" في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قد انطلقت قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن "حالة الاتحاد"، فجر أمس الجمعة، وتصاعدت خلاله.

ونقلت وسائل إعلامٍ أميركية أنّ موكب بايدن "تفادى الطرق التي شهدت تظاهرات احتجاجية"، قبل وصوله إلى مبنى الكونغرس لإلقاء الخطاب، كما تحدّث الإعلام الأميركي عن أن موكب بايدن "سلك طريقاً أكثر طولاً من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، بعدما تفادى الطرق التي تشهد تظاهرات".(الميادين)

المصدر: الميادين
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