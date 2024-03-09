قريب أحد الوزراء.. من هو الضابط الذي قتلته حماس اليوم؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط فيما أصيب آخر بجراح خطيرة وكلاهما من قوات "الكوماندوز" في معارك جنوب قطاع غزة.

وقد عُلم بأن الضابط الإسرائيلي الذي قتل بمعارك غزة اليوم هو ابن عم وزير المالية سموترتش.

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وقد نعى وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ابن خاله الذي قتل في معارك قطاع غزة إذ قال: "كبرنا معا والخسارة لا توصف".

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 588 قتيلا.(الحدث)