القدس تفتقد لأجواء رمضان.. هكذا يبدو الوضع داخلها

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عشية شهر رمضان، بدت القليل من السمات الاحتفالية المعتادة للبلدة القديمة في القدس. فما يقرب من نصف محلات بيع الهدايا أغلقت أبوابها بمصاريع معدنية. وخلت الشوارع الضيقة المؤدية إلى المسجد الأقصى، من المارة على نحو مخيف. وغابت أضواء الزينة والفوانيس الساطعة التي عادة ما تتدلى فوق المصلين المسرعين إلى المساجد.وخفتت الاستعدادات لشهر رمضان في القدس، محور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، التي دخلت الآن شهرها السادس.لكن خلال الأيام القليلة المقبلة، من المرجح أن يتحول الاهتمام من غزة إلى الأقصى، الذي كان نقطة اشتعال متكررة لتصعيد سريع للعنف الإسرائيلي الفلسطيني في الماضي.وقامت إسرائيل بالحد من الوصول إلى المسجد الأقصى بدرجات متفاوتة على مر السنين، بما في ذلك من خلال منع الشباب، بحجة المخاوف الأمنية.ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية سوى القليل من التفاصيل قبل شهر رمضان هذا العام، والذي يمكن أن يبدأ مساء يوم الأحد. لكنها قالت إنه سيسمح لبعض الفلسطينيين من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى.(سكاي نيوز)