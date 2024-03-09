مفتعل حرب عصابات المخدرات الفرنسية.. سقط في المغرب!

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أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، أن القائد المفترض لإحدى عصابات المخدرات الرئيسية في مرسيليا، المتهم بالتسبب بحرب دامية بين تجار المخدرات في ثاني كبرى المدن الفرنسية، أُوقف الجمعة في المغرب.وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر منصة "إكس": "لقد قُبض في المغرب على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا. تحية للشرطيين الذين يواصلون بلا كلل مكافحة تهريب المخدرات"، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها أولا صحيفة "لو باريزيان".وأضاف الوزير: "لقد وُجهت اليوم ضربة كبيرة لعصابات المخدرات بفضل تعاوننا مع السلطات المغربية، التي أشكرها".من جانبها، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى توقيف مواطن فرنسي ملاحق بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من القضاء الفرنسي، "للاشتباه في تسييره لشبكات إجرامية بفرنسا تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية".ولفتت إلى أن المطلوب أوقف بعد عمليات بحث شملت مدنا مغربية عدة.فقد كان 2023 العام الأكثر دموية في مرسيليا حيث قُتل 49 شخصا، وأصيب 123 آخرون، في أعمال عنف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.(سكاي نيوز عريبة)