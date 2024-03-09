زلزال يهزّ الجزائر.. هل من إصابات؟

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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية المسيلة التي تقع على مسافة 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن مركز الهزة على بُعد 13 كيلومترًا جنوب غرب بلدة عين الريش، في أقصى جنوب ولاية المسيلة.ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.(القاهرة الإخبارية)