تقرير مثير.. هل رصدت واشنطن كائنات فضائية استرجعت مركباتها المحطمة؟

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تفاصيل تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أمس الجمعة، بشأن الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض.وأوردت الصحيفة نقلا عن تقرير البنتاغون، أنه "بعد مراجعة مطولة لأنشطة الحكومة الأمريكية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة أو الكائنات الفضائية، لم يكن هناك أي دليل على زيارة كائنات ذكية من خارج كوكب الأرض أو استعادة مركبات فضائية تحطمت".وبحسب التقرير الذي راجع بيانات تعود لعقود، فإنه لم يتم العثور على أي دليل يمكن التحقق منه، على رؤية أي نشاطات للأجسام الطائرة مجهولة الهوية خارج كوكب الأرض.وتابع: "لم يكن هناك أي دليل يمكن التحقق منه، على أن الحكومة الأميركية أو الصناعات الخاصة، تمكنت من الوصول إلى تكنولوجيا خارج كوكب الأرض على الإطلاق".