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إسرائيل طلبت أموالاً من حماس.. لماذا؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:23
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مطالبات إسرائيلية بالحصول على تعويضات مالية كبيرة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن 124 عائلة إسرائيلية رفعت دعاوى تطالب بتعويضات من السلطة وحماس، بقيمة 100 مليون شيكل لكل مدعٍ.
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وزعمت الدعاوى الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تمول قطاع غزة بما في ذلك حكومة حركة حماس، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية ورواتب الموظفين ورواتب الأسرى وعائلات الشهداء.(عربي21)
المصدر: عربي21
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