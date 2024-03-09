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كبير حاخامات السفارديم: بهذه الحال سنسافر إلى خارج إسرائيل!

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:36
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن كبير حاخامات السفارديم قال إنه إذا أجبرتهم الحكومة على التجنيد فسيسافرون جميعًا إلى خارج إسرائيل.

وفى وقت سابق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عددًا من المتظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب تطالب باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبت الشرطة المتظاهرين بفتح شارع مقابل لوزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم.(القاهرة الإخبارية)
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