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عربي-دولي

البابا فرنسيس: على أوكرانيا التحلي بشجاعة الراية البيضاء

Lebanon 24
10-03-2024 | 00:25
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قال بابا الفاتيكان فرنسيس إن على أوكرانيا أن تظهر شجاعة الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن تركيا اقترحت وساطة في هذا الخصوص.

 جاء ذلك في حوار أجرته معه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RSI).

 وفي معرض إجابته على سؤال حول وجود جدل عما إذا كانت أوكرانيا "سترفع الراية البيضاء أم لا" في حربها مع روسيا، قال بابا الفاتيكان إنه يؤمن بأن "القوي هو من يشاهد الوضع العام، ويفكر في مصلحة شعبه، ويظهر شجاعة الإقبال على المفاوضات رافعا الراية البيضاء".

 وأضاف أنه يمكن الجلوس حاليا على طاولة المفاوضات بدعم "القوى الدولية".

 وأشار إلى أنه يجب البحث عن دولة وسيطة من أجل إطلاق المباحثات، لافتا في الوقت نفسه أن تركيا كانت قد تقدمت بمقترح للوساطة في هذا الخصوص.

 وتابع: "يجب اللجوء إلى المفاوضات قبل أن تسوء الأمور أكثر".

( الأناضول)
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