Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعتقد أن بوتين قد يستغل ضعف بايدن

Lebanon 24
10-03-2024 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1173394-638456514318819160.jpg
Doc-P-1173394-638456514318819160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يرى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يأخذ في الاعتبار ضعف رئيس الدولة الحالي جو بايدن عند تنفيذ سياساته.

 وقال ترامب لمؤيديه يوم أمس: "أريد أن أخبركم، لو كان يوجد لديكم رئيس قادر حقا مثلي، كنا سنعيش في أمان كامل. وكما تعلمون، يتحدث بوتين الآن عن الأسلحة النووية. هل تعرفون لماذا؟ لأنه يعلم أن رئيس الولايات المتحدة أحمق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه شعب الولايات المتحدة، لكن جو بايدن هو الأفضل بالنسبة لروسيا لأنه "شخص أكثر خبرة ويمكن التنبؤ به، وهو سياسي من الطراز القديم".

 من جانبه، اعتبر ترامب نفسه أن هذه الكلمات مجاملة له، موضحا أنه في ظل إدارة بايدن الضعيفة، "ستحصل روسيا على أوكرانيا".

وشدد ترامب عدة مرات في السابق، على أنه "عمل بشكل جيد" مع بوتين.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:09 | 2024-03-10
09:00 | 2024-03-10
08:45 | 2024-03-10
08:19 | 2024-03-10
08:17 | 2024-03-10
08:00 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24