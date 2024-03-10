المغرب.. اعتقال زعيم مافيا فرنسية خطير وإشادة من فرنسا

أعلنت السلطات المغربية، اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة مرسيليا الفرنسية، وذلك خلال تواجده على أراضي المملكة، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

وكان قاضي التحقيق في مرسيليا قد أصدر مذكرة توقيف بحق، فيليكس بينغي، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يتزعم مافيا "مرسيليا يودا"، التي تعمل في تجارة وتهريب المخدرات على مستوى دولي.

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ووجه القاضي عدة تهم للمعتقل، أهمها "جلب مخدرات من قبل عصابة منظمة، وغسيل الأموال".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أنه قد تم توقيف المطلوب "في سياق عملية أمنية دقيقة استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء".

وأضاف المصدر ذاته أن "المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني لموقع هسبريس أنه "تم إخضاع المشتبه فيه الفرنسي لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه، السبت، على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، التي قررت إيداعه السجن على ذمة إجراءات مسطرة التسليم".



من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن سعادته باعتقال بينغي، وكتب في تدونية له على منصة "إكس"، قائلا: "تم في المغرب القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا". (الحرة)