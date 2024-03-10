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عربي-دولي

وفاة 9 أشخاص إثر تناول لحم سلاحف بحرية في زنجبار بتنزانيا

Lebanon 24
10-03-2024 | 01:40
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أفادت السلطات في أرخبيل زنجبار التنزاني بأن ثمانية أطفال وبالغا لقوا حتفهم بسبب تناولهم لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، بينما تم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى.

ويعتبر لحم السلاحف البحرية طعاما شهيا لدى سكان الأرخبيل، رغم أنه يؤدي بشكل دوري إلى وفيات بسبب نوع من التسمم الغذائي.

 وقال حاجي بكاري المسؤول الطبي بالمنطقة السبت إن الشخص الذي توفي هو والدة أحد الأطفال الذين توفوا في وقت سابق من الأسبوع، مضيفا أنهم أكلوا لحم السلاحف يوم الثلاثاء.

 وحسب بكاري، فإن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع الضحايا تناولوا لحم السلاحف البحرية.

( روسيا اليوم)

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