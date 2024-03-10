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عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا: سأقترح الاعتراف بدولة فلسطينية

Lebanon 24
10-03-2024 | 02:20
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إنه سيبذل جهودا لاعتراف برلمان بلاده بدولة فلسطين خلال الدورة التشريعية الحالية.

 وأوضح رئيس الوزراء الإسباني في كلمة بمدينة بلباو، أن حكومته ستعرض نص قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية.

 وأشار إلى أن إسبانيا تعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام وحل الدولتين، مؤكدا رغبته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية "من منطلق الإيمان الأخلاقي، لأنها قضية عادلة، ولأنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتعايش بين إسرائيل وفلسطين في دولتين".

( الاناضول)
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