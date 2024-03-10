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دار الإفتاء المصرية تعلن رسميا أول أيام شهر رمضان 2024

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:10
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك" عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان.

وقالت "الإفتاء": "انتظرونا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 المبارك وموعد بدايته في مصر".

 من جهته كشف، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي عن موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيا في البلاد.

 وبحسب ما جاء عن معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيا "يولد يوم الاثنين 11 أذار 2024، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يوما، ووفقا لذلك يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 نيسان 2024".

( روسيا اليوم)
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