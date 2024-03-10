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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية: سننقل مليوني فلسطيني غربا قبل عملية رفح

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:30
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل أجلت أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وستنقلهم غربا قبل عملية رفح.

وأضاف بحسب ما نقلته الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الرسمي "الآن علينا أن ننقلهم غربا، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح".

 وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.

 وكان الرئيس الأميركي جو بايدن سلط الضوء في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"، على المخاوف الأمريكية العميقة بشأن مقتل مدنيين في غزة، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر إسرائيل ومصالحها أكثر مما ينفعها، ووصف عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح بجنوب غزة بأنها "خط أحمر".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوقت سابق إسرائيل إلى أن تعد خطة لإجلاء السكان المدنيين من مدينة رفح في قطاع غزة قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية هناك.

( روسيا اليوم)
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