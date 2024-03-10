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في ظل شح المياه وتكدس النفايات.. أبرز ما تحتاجه بلدية غزة

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:50
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في ظل شح المياه وتكدس النفايات مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ156، ناشدت لجنة الطوارئ ببلدية غزة إمدادها بالمعدات والآليات اللازمة والوقود.

وقال عضو في لجنة الطوارئ ببلدية غزة إن 70 ألف طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة، فيما تم تدمير مليون متر مربع من الطرق في المدينة.

 وأكد أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة ولكنها لا تلبي حاجة المواطنين.

 ولفت إلى أن مخزون المياه الجوفية في غزة في حال الخطر، وأنه "سيكون لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة".

 وكشف أن حصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن لتران يوميا.

 وختم مؤكدا أن البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.

( روسيا اليوم)

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