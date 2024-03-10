Advertisement

عربي-دولي

خبر يتعلّق ببداية شهر رمضان.. هذه الدولة أعلنت عن أوّل أيّام الصيام

Lebanon 24
10-03-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1173498-638456717914127668.png
Doc-P-1173498-638456717914127668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 آذار هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.
 
وقال مجلس الإفتاء الإسترالي في بيان إن يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 آذار هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.
 
Advertisement
 
ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: "يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك في اأستراليا". (روسيا اليوم) 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:09 | 2024-03-10
09:00 | 2024-03-10
08:45 | 2024-03-10
08:19 | 2024-03-10
08:17 | 2024-03-10
08:00 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24