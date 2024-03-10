خبر يتعلّق ببداية شهر رمضان.. هذه الدولة أعلنت عن أوّل أيّام الصيام

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 آذار هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.
وقال مجلس الإفتاء الإسترالي في بيان إن يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 آذار هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.
ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: "يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك في اأستراليا". (روسيا اليوم)