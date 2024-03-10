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إقتصاد

بايدن يُوقّع مشروع قانون للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

Lebanon 24
10-03-2024 | 06:55
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وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اتفاقا بشأن الميزانية غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب البلاد شللا جزئيا للإدارة الفدرالية.

وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين على بعض النفقات. (سكاي نيوز)
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