هل يبدأ شهر رمضان غداً أو الثلاثاء؟

يترقب العالم الإسلامي الإعلان عن أول أيام شهر رمضان المبارك.

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ووفق مركز الفلك الدولي، بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان الأحد 11 شباط 2024، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الأحد 10 آذار، وسيحدث الاقتران المركزي بهذا اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في كافة مناطق العالم الإسلامي تقريباً.بناء على ذلك، من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان الاثنين 11 آذار.أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال اليوم الأحد، "فاستناداً على كافة معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة، فإن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركيتين، خاصة من الأجزاء الغربية"، حسب مركز الفلك الدولي.لذا فإنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية البصرية للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان بعد غد الثلاثاء 12 آذار، وفقاً للمصدر عينه.وقال خبير الطقس السعودي عبدالله العصيمي، إنه قد يتعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم في القصيم وسدير وشمال الرياض بسبب غطاء سحابي مع عوالق ترابية خفيفة.غير أنه أضاف أن الأجواء تبقى مناسبة في الشرقية وجنوب الرياض ومكة المكرمة وتبوك، مردفاً أنه يتوقع أن يكون غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان.كما نشر خبير الأرصاد الجوية السعودي وليد الحقيل محاكاة يوضح فيها مدى إمكانية رؤية هلال رمضان من خلال وضع القمر والشمس مغرب اليوم.وفي المحاكاة، بحسب الحقيل، فإن الشمس ستغرب الساعة 6 أو 6 و4 دقائق، وإذا كان الجو صافياً فستكون رؤية القمر ممكنة، رغم وجود صعوبة، لإحدى عشرة دقيقة. وعليه يكون غداً الاثنين أول أيام رمضان. (العربية)