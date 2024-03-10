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سيارة تصطدم ببوابة قصر باكنغهام

Lebanon 24
10-03-2024 | 08:17
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أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس"، نقلا عن الشرطة البريطانية، بأن سيارة اصطدمت ببوابات قصر باكنغهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا والواقع في لندن.

وقال ممثل الشرطة: "اعتقل ضباط مسلحون، سائق السيارة في مكان الحادث بعد الاشتباه في تسببه في أضرار مخالفة للقانون".
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وتم إرسال المعتقل إلى المستشفى.
 
 
وتحقق الشرطة في تفاصيل وملابسات الحادث. (روسيا اليوم)
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