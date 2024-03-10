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عربي-دولي

4 دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟

Lebanon 24
10-03-2024 | 08:19
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أعلنت كل من ماليزيا وبروناي وإندونيسيا عن تعذر رؤية الهلال.

وأشارت إلى أنّ الثلاثاء 12 آذار غرة شهر رمضان.
 
وكان مجلس الإفتاء الأسترالي قد أعلن رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 آذار هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.
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