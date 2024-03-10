الهند تُبرم اتفاقية تجارية مع 4 دول أوروبية... ماذا تتضمن؟

أبرمت الهند اتفاقية تجارية مع آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، تتضمن التزاما باستثمار مائة مليار دولار وخلق مليون فرصة عمل مباشرة في الهند خلال الـ15 عاما المقبلة.

من جانبها، التزمت الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية من الدول الأوروبية الأربع التي تشكل رابطة التجارة الحرة الأوروبية. (روسيا اليوم)