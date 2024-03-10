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عربي-دولي

حريق ضخم يلتهم مزرعة حشيش... وسحب الدخان تغطي لوس أنجلوس (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:50
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أفادت قناة ABC7 التلفزيونية عن اندلاع حريق ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في مبنى تجاري يزرع فيه القنب بشكل غير قانوني، مما تسبب بإصابة 5 من رجال الإطفاء أثناء إخماده.

وقالت القناة نقلا عن السلطات المحلية: "تم نقل 5 رجال إطفاء إلى المستشفى بعد اندلاع حريق كبير في مبنى تجاري من طابقين في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يُزرع القنب بشكل غير قانوني". (روسيا اليوم)
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