حريق ضخم يلتهم مزرعة حشيش... وسحب الدخان تغطي لوس أنجلوس (فيديو)

أفادت قناة ABC7 التلفزيونية عن اندلاع حريق ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في مبنى تجاري يزرع فيه القنب بشكل غير قانوني، مما تسبب بإصابة 5 من رجال الإطفاء أثناء إخماده.



وقالت القناة نقلا عن السلطات المحلية: "تم نقل 5 رجال إطفاء إلى المستشفى بعد اندلاع حريق كبير في مبنى تجاري من طابقين في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يُزرع القنب بشكل غير قانوني". (روسيا اليوم)

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