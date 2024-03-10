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عربي-دولي

خبر مهمّ وحاسم بشأن بداية رمضان.. هذا ما أعلنته السعوديّة

Lebanon 24
10-03-2024 | 11:16
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بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد سدير، قررت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 آذار، هو غرة شهر رمضان. 
 
وتجدر الإشارة إلى تعذر رؤية الهلال في مرصد نمير. 
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من جانبها، أعلنت قطر عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون غدا الاثنين أول أيام الشهر.
 
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان. 
 
كما وأعلنت الكويت أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. 
 
وأعلنت اليمن أن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك. 
 
وأعلن الوقف السني في العراق أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. 
 

 

 
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