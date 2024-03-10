وزير خارجية بولندا: قوات الناتو متواجدة حاليا في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البولندية رادوسلاف سيكورسكي، بأن أفرادا عسكريين من دول الناتو يتواجدون بالفعل في أوكرانيا دون تحديد بلدانهم



ولم يوضح سيكورسكي طبيعة مهمة الأفراد العسكريين وعددهم، ومن أي الدول قدموا. (روسيا اليوم)

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