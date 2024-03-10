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عربي-دولي

وزير خارجية بولندا: قوات الناتو متواجدة حاليا في أوكرانيا

Lebanon 24
10-03-2024 | 11:52
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صرح وزير الخارجية البولندية رادوسلاف سيكورسكي، بأن أفرادا عسكريين من دول الناتو يتواجدون بالفعل في أوكرانيا دون تحديد بلدانهم

ولم يوضح سيكورسكي طبيعة مهمة الأفراد العسكريين وعددهم، ومن أي الدول قدموا. (روسيا اليوم)
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