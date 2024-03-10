Advertisement

عربي-دولي

الإثنين.. أول أيام رمضان في هذه الدول

Lebanon 24
10-03-2024 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1173596-638456918679868636.jpg
Doc-P-1173596-638456918679868636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عدة دول عربية اليوم الأحد، أن يوم الإثنين 11 آذار هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445.

وقالت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ولبنان، إن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.
Advertisement

من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 آذار، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 آذار هو المتمم لشهر شعبان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2024-03-10
13:29 | 2024-03-10
13:15 | 2024-03-10
13:06 | 2024-03-10
13:04 | 2024-03-10
12:34 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24