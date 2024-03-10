الإثنين.. أول أيام رمضان في هذه الدول

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أعلنت عدة دول عربية اليوم الأحد، أن يوم الإثنين 11 آذار هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445.وقالت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ولبنان، إن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.