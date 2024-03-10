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عربي-دولي

غالانت: الرصيف البحري للمساعدات في غزة سيعزز انهيار حماس

Lebanon 24
10-03-2024 | 14:08
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خلال جولة على ساحل قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن خطط تقديم المساعدة لقطاع غزة عبر ميناء مؤقت أقامته الولايات المتحدة "ستساعد في انهيار حكم حماس".
وأضاف غالانت اليوم الأحد إن "العملية مصممة لتقديم المساعدات مباشرة إلى السكان وبالتالي مواصلة انهيار حكم حماس في غزة"، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
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كما أشار إلى أن اسرائيل "ستقوم بإيصال المساعدات عبر طريق بحري تنسق معه الولايات المتحدة في الجانب الأمني والإنساني".

وتابع أنه سيتم جلب البضائع المستوردة من قبل المنظمات الدولية مع المساعدات الأميركية.

وأوضح أن إسرائيل" ستضمن وصول الإمدادات إلى هنا لأولئك الذين يحتاجون إليها، وليس لأولئك الذين لا يحتاجون إليها".
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