Advertisement

عربي-دولي

هاجم كاتبة لاحقته.. ترامب يشتكي "ليس من الجيد أن تكون ثرياً"

Lebanon 24
10-03-2024 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1173631-638456988374449134.jpg
Doc-P-1173631-638456988374449134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من تحذير قضائي سابق له من التعرض بالذم والقدح للكاتبة جين كارول، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعاد الكرة، غير آبه بالعواقب.

فأمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية جورجيا أمس، ألمح الرجل الثري لادعاءات الكاتبة المزيفة، وفق تعبيره.
Advertisement
كما اشتكى من اضطراره إلى دفع أكثر من 91 مليون دولار كضمان لما وصفه بـ"القصة المزيفة، والمختلقة بالكامل".

وقال لجمهور واسع من أنصاره المتحمسين: "في بعض الأحيان، ليس من الجيد أن تكون غنياً".

أموال طائلة
كذلك أشار إلى أن هذا الأمر قد يكلف أحياناً أموالا طائلة، مضيفاً أنه "اضطر لدفع واحد وتسعون مليونًا، بناءً على اتهامات كاذبة وجهتها له امرأة لم يكن يعرف عنها شيئًا ولم يسمع بها من قبل"!

وأردف مستغرباً: "لقد ألفت كتاباً واختلقت أشياء عني/وحين أنكرت ذلك، وقلت إنه جنون ومحض كذب، تمت مقاضاتي بتهمة التشهير ".
فيما أسالت تصريحات ترامب هذه، تعليقات عدد من المحللين.

وفي السياق، وصفت شانلون وو، المدعية الفيدرالية السابقة لرئيس الجمهورية السابق الثري بأنه "أشبه بالهدايا التي تتدفق باستمرار على كارول ومحاميها".

كما أوضحت أن تلك الاتهامات تفتح الباب ثانية أمام الكاتبة لمقاضاته ثانية بدعوى تشهير أخرى، على الرغم من أنه لم يذكر اسمها.

بدوره، رأى كاتب العمود السياسي ديفيد روثكوبف أن ترامب "سيتحول إلى ماكينة صرف آلي بالنسبة لجين كارول".

وكانت كارول منحت 5 ملايين دولار كتعويض في أيار الماضي (2023) بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب اعتدى عليها جنسيا في غرفة تبديل الملابس بمتجر متعدد الأقسام في ربيع عام 1996.

ثم قام بالتشهير بها عام 2022 من خلال الادعاء بأنها اختلقتها بعدما كشفت عنها علناً في مذكراتها عام 2019، ففرضت عليه المحكمة دفع تعويض ضخم، وفرضت عليه عدم التعرض لها مجدداً.

إلا أن ترامب الساعي مجددا للدخول إلى البيت الأبيض لم يجد سبيلاً من تحشيد ناخبيه، إلا عبر التذكير مجددا بأنه يتعرض لملاحقات قانونية غير منصفة، ومنها قضية التحرش هذه والحكم الشهر الماضي بتعويض الكاتبة بمبلغ 83.3 مليون دولار في حكم تعهد محاموه باستئنافه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:17 | 2024-03-10
17:00 | 2024-03-10
16:56 | 2024-03-10
16:31 | 2024-03-10
16:11 | 2024-03-10
16:05 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24