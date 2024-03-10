عشية رمضان.. هزة أرضية تضرب مصر كم بلغت قوتها؟

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سجلت محطات شبكة رصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية، اليوم الأحد هزة أرضية على بعد 520 كيلومترا من مدينة رشيد أقصى شمال مصر.وبحسب موقع "القاهرة 24" المصري، فإن الزلزال وقع عند الساعة 03:55:58 مساء بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أنه قوته بلغت 4.77 درجة على مقياس ريختر، مبينا أنه كان على عمق 16.07 كم.ولم يذكر المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة. (روسيا اليوم)