الاسد يلتقي بممثلين سوريين.. ومقطع فيديو يرصد من هم

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بمجموعة من ممثلي ومخرجي الدراما السوريين اليوم الأحد.

ونشرت وكالة "سانا" السورية مقطع فيديو مصوّر للقاء، وعلّقت عليه قائلة: "لقاء يجمع بشار الأسد مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين. وحوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة".

وظهر في مقطع الفيديو كل من الممثلات والممثلين: بسام كوسا، وتيم حسن، وسامر إسماعيل، وسوزان نجم الدين، ونادين تحسين بيك، وعباس النوري، وباسم ياخور، وخالد القيش، وقصي خولي، وفادي صبيح، ومحمود نصر.