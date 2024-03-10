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عربي-دولي

شولتس يدعو إلى هدنة خلال شهر رمضان في قطاع غزة

Lebanon 24
10-03-2024 | 16:05
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وقال شولتس: "من الأفضل التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان. ويجب أن يسمح وقف إطلاق النار هذا في النهاية بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد القتلى الإجمالي في القطاع بلغ 31045 منذ 7 تشرين الأول.
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