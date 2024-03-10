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عربي-دولي
في ألمانيا.. عملية دهس مروّعة تودي بحياة سيدة وطفلها
Lebanon 24
10-03-2024
|
17:45
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أفادت الشرطة الألمانية مساء اليوم الأحد، بأن رجلا ثمانينيا صدم زائرة بلجيكية رفقة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بسيارته في برلين، ما أدى إلى وفاة الأم وطفلها.
وكان السائق البالغ من العمر 83 عاماً، يقود سيارته بسرعة جنونية وقت الحادث الذي وقع قرب ساحة بوتسدام بوسط برلين، ونتيجة لذلك صدم السيدة وطفلها بقوة كبيرة، وفق ما أعلنته الشرطة.
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وأوضحت أن الأم البالغة من العمر 41 عاما لقيت حتفها في المستشفى حيث تم نقلها بعد إصابتها في الحادث يوم السبت، فيما توفي طلفها مساء نفس اليوم عقب خضوعه لجراحة طارئة.
وقال المتحدث باسم فرقة إطفاء برلين جيمس كلاين، إن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها الطريق مع طفلها.
وبحسب الشرطة، فقد تم نقل السائق إلى المستشفى حيث تلقى العلاج في عيادة خارجية تابعة للمشفى، وتعمل الشرطة على مواصلة التحقيق في الحادثة. (روسيا اليوم)
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