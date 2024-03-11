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عربي-دولي

واشنطن تجلي بعض موظفي سفارتها في هذه الدولة

Lebanon 24
11-03-2024 | 00:17
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أعلنت الولايات المتحدة أنها أجلت بعضا من موظفي سفارتها في بورت أو برانس، عاصمة هاييتي، وعززت الفرَق المسؤولة عن أمنها،  إثر تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

وقالت السفارة على موقع "أكس"، إنّ "تزايد عنف العصابات في محيط السفارة الأميركية والمطار دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ ترتيبات للسماح بمغادرة موظفين إضافيين في السفارة".
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وجرت العملية التي قادها الجيش الأميركي ليل السبت - الأحد بطائرات مروحية، وفق شهود في المكان.

وقال الجيش الأميركي في بيان الأحد إنّ "هذا النقل الجوي للأفراد من السفارة وإليها هو جزء من إجراءاتنا المخطّط لها لتعزيز أمن السفارة". 

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن السفارة "مفتوحة لعمليات محدودة" مع تقليص عديد طاقمها.

ولفت المتحدث إلى أن "تزايد عنف العصابات في الحي القريب من مجمعات السفارة الأميركية والمطار دفع الخارجية إلى اتّخاذ قرار مغادرة مزيد من أفراد طاقم السفارة".
المصدر: الحرة
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