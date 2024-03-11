Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات تطارد رئيس إسرائيل أثناء زيارته إلى هولندا

Lebanon 24
11-03-2024 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1173719-638457352705525937.JPG
Doc-P-1173719-638457352705525937.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واجه رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، الأحد، احتجاجات خلال زيارته إلى هولندا لافتتاح "متحف الهولوكوست"، تتهمه بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وافتتح ملك هولندا فيليم ألكساندر المتحف رسمياً، وقال خلال تجمع في كنيس قريب حضره أيضاً ناجون هولنديون من المحرقة: "يظهر لنا هذا المتحف العواقب المدمرة التي يمكن أن تترتب على معاداة السامية".
Advertisement

وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد، جرت احتجاجات ضد مشاركة هرتسوغ، نظمتها مجموعات، بعضها يهودية، للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتجمع المئات وهم يلوحون بالأعلام واللافتات الفلسطينية، مرددين: "لن يحدث هذا مرة أخرى الآن"، منددين بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأطلقوا صيحات الاستهجان، وهتفوا بشعارات تنديد عند وصول كبار الشخصيات إلى المتحف.

وعلّق المتظاهرون لافتات على أعمدة الإنارة على طول الطريق كتب عليها: "انعطف إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدر المتحف بياناً لوسائل الإعلام، قال فيه إنه وجه الدعوة إلى هرتسوغ قبل السابع من أكتوبر. وجاء في البيان أن مسؤولي المتحف يقرون بأن حضور هرتسوغ يثير تساؤلات، لكنه أوضح أن الرئيس الإسرائيلي يمثل موطن الهولنديين الناجين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل.

ووضعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان لافتات حول المتحف، تدعو إلى تقديم هرتسوغ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2024-03-11
06:55 | 2024-03-11
06:41 | 2024-03-11
06:35 | 2024-03-11
06:30 | 2024-03-11
06:17 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24