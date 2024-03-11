هايتي... عنف مسلح ووضع إنساني يزداد تدهوراً

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لا تزال عاصمة هايتي، بورت أوف برنس، غارقة في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات، حيث يعيش شكانها العزلة، وليس لديهم مكان يذهبون إليه، بعدما وجدوا أنفسهم تحت الحصار، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وتسيطر العصابات الإجرامية على القسم الأكبر من العاصمة، وكذلك الطرق المؤدية إلى بقية أنحاء البلاد، وتهاجم مراكز الشرطة والسجون والمحاكم منذ أيام، في غياب رئيس الوزراء أرييل هنري، الذي تطالبه العصابات بالاستقالة، مثلها مثل جزء من السكان.وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها قامت بإجلاء بعض موظفي سفارتها وتعزيز الفرق المسؤولة عن أمنها.وقالت السفارة على موقع "إكس"، إن "تزايد عنف العصابات في محيط السفارة الأميركية والمطار، دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ ترتيبات للسماح بمغادرة موظفين إضافيين في السفارة".وجرت العملية التي قادها الجيش الأميركي ليل السبت إلى الأحد بطائرات مروحية، وفق شهود.وقال الجيش الأميركي في بيان، الأحد، إن "هذا النقل الجوي للأفراد من وإلى السفارة هو جزء من إجراءاتنا المخطط لها لتعزيز أمن السفارة".وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن السفارة "مفتوحة لعمليات محدودة"، مع تقليص عديد طاقمها.ولفت المتحدث إلى أن "تزايد عنف العصابات في الحي القريب من مجمعات السفارة الأميركية والمطار، دفع الخارجية إلى اتّخاذ قرار مغادرة مزيد من أفراد طاقم السفارة".