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عربي-دولي

دفن بطرق غير لائقة.. 34 جثة مجهولة الهوية تهز بريطانيا

Lebanon 24
11-03-2024 | 00:34
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أخرجت الشرطة 34 جثة من دار جنازات في شمال إنجلترا، وألقت القبض على رجل وسيدة يوم الأحد، للاشتباه في قيامهما بالاحتيال ومنع الدفن القانوني واللائق.

  
في التفاصيل، أعلنت شرطة هامبرسايد عن التطورات بعد خمسة أيام من تحقيق أجرته في ثلاثة فروع لدار جنازات "ليغاسي فيونيرال دايركتورز" في هول وإيست يوركشاير.
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34 جثة نقلت للمشرحة
 
وقال مساعد قائد الشرطة توم ماكلوغلين، إن 34 جثة تم نقلها إلى مشرحة في هول للتعرف على هوياتها.
وألقي القبض على رجل (46 عاما) وسيدة (23 عاما)، لم تكشف السلطات عن هويتيهما، للاشتباه في منعهما أعمال دفن قانونية ولائقة، والاحتيال عن طريق التلاعب في أوراق التمثيل وسوء استغلال الموقف.
فيما لم تتوفر تفاصيل أخرى حول طبيعة الجرائم المشتبه فيها.
 
مخاوف
 
وقالت شرطة هامبرسايد إن 350 شخصا اتصلوا بها منذ يوم الجمعة بعد أن طلبت من الأسر التي فقدت أحباءها الاتصال بجهات التحقيق إذا ساورتهم مخاوف.


وقال ماكلوغلين: "يرجى الاطمئنان إلى أن الموظفين وعناصر الشرطة لدي يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الاستفسارات غير المسبوقة الناتجة عن هذا الحادث".
 
 

"تقديم الدعم للأسر المتضررة"
 
وأضاف "يواصل عناصر الاتصال الأسري تقديم الدعم للأسر المتضررة في وقت نقدر أنه وقت مؤلم للغاية لجميع المعنيين".
وأفاد موقع إلكتروني خاص بدار الجنازات بأنه نشاط أسري تأسس عام 2010 ثم توسع.
وكان آخر تحديث إخباري للموقع- من عام 2021- قد أفاد بأنه "رغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بفيروس كورونا، فإن الخدمات يمكن أن تستمر، وأن الدار تخطط لفتح فرع رابع".
وأضاف الموقع: "باعتبارنا متعهد جنازات مستقل، فإننا قادرون على تنظيم وداع فريد للأحباء، بمرونة أكبر وقيود أقل من منافسينا.. بفضل خبرتنا الواسعة، نضمن لك ولأسرتك الحصول على أفضل خدمة ورعاية متاحة".
 
العثور على عشرات الجثث
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة، شهدت العديد من الحالات المثيرة التي تم فيها القبض على مشغلي دور الجنازات بعد العثور على عشرات الجثث ورفات الجثث المحترقة في حوزتهم.
كما تم اكتشاف قرابة 200 جثة متحللة ومتراكمة العام الماضي في دار جنازات موبوءة بالحشرات واليرقات في كولورادو، ويواجه أصحاب تلك الدار مئات الاتهامات، ومنها إساءة استخدام الجثث.
وقال ممثلو الادعاء إن بعض الأقارب تلقوا رمادا مزيفا بدلا من بقايا أحبائهم المحروقة. (العربية)
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