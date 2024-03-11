روسيا تدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين فوق مقاطعة أوريول.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك واثنتين أخرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".