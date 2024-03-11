Advertisement

عربي-دولي

روسيا تدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول

Lebanon 24
11-03-2024 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1173740-638457387982001572.JPG
Doc-P-1173740-638457387982001572.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين فوق مقاطعة أوريول.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
Advertisement

وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك واثنتين أخرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2024-03-11
06:55 | 2024-03-11
06:41 | 2024-03-11
06:35 | 2024-03-11
06:30 | 2024-03-11
06:17 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24