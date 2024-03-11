مصر تكثف مساعيها.. هل نصل الى هدنة في غزة بأول أسبوع من رمضان؟

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وبدأت القاهرة اتصالات موسعة للوصول إلى هدنة خلال أول أسبوع في رمضان. على الرغم من تراجع الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار، والذي كان من شأنه أن يضمن مرور شهر رمضان بسلام ويسمح بتبادل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة البالغ عددهم 134، مع أسرة فلسطينيين، إلا أن مساعي مصر مستمرة.وبدأت القاهرة اتصالات موسعة للوصول إلى هدنة خلال أول أسبوع في رمضان.

وأعاد الجانب المصري التواصل مع الأطراف المختلفة لمزيد من المشاورات.



دخول المساعدات

إلى ذلك، كشفت المصادر أن القاهرة كثفت اتصالاتها مع الوسطاء والجانب الأميركي والاسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الغذائية والأدوية بوتيرة أسرع، إلى قطاع غزة مع بداية رمضان دون قيود



ولفتت إلى أنها طلبت من مسؤولين أميركيين بضرورة التواصل مع إسرائيل لسماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح البري دون أي تعطيل أو قيود.